У школах Ужгорода та Мукачева змінюють формат навчання
Тиждень тому у школах Ужгорода та Мукачева запровадили карантин. Учнів перевели на дистанційне навчання.
Таке рішення ухвалили через значний рівень захворювання в області. Натомість з наступного тижня діти повертаються на очне навчання, зазначає Освіта 24.
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Учні в Ужгороді повертаються на очне навчання
Запроваджений карантин у школах Ужгорода спрацював позитивно. Тож учні вже наступного тижня можуть виходити на офлайн-навчання, повідомив місцевий депутат Віталій Глагола.
Дані моніторингу епідемситуації з грипу та ГРВІ порівняно з минулим тижнем знизилась на 38%. Суттєво знизилась і захворюваність школярів – у два рази.
Комісія міськради вирішила відновити навчальний процес у школах міста з 19 лютого,
– уточнив Віталій Глагола.
Карантин у школах Мукачева також закінчився
З понеділка, 19 лютого, у школах Мукачіва також відновлюють очне навчання, повідомили у міськраді.
Заклади дошкільної освіти, мистецькі та спортивні школи працюють у звичному режимі.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
У школах окремих регіонів України – карантин
- У школах окремих областей нашої держави минулого тижня запровадили карантин.
- Учнів здебільшого перевели на дистанційне навчання.
- Таке рішення ухвалили через зростання кількості хворих на інфекційні захворювання.
- У яких регіонах та містах України оголосили карантин у школах, читайте за посиланням.