У школах Ужгорода та Мукачева змінюють формат навчання

16 лютого 2024, 11:32
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Тиждень тому у школах Ужгорода та Мукачева запровадили карантин. Учнів перевели на дистанційне навчання.

Таке рішення ухвалили через значний рівень захворювання в області. Натомість з наступного тижня діти повертаються на очне навчання, зазначає Освіта 24.

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Учні в Ужгороді повертаються на очне навчання 

Запроваджений карантин у школах Ужгорода спрацював позитивно. Тож учні вже наступного тижня  можуть виходити на офлайн-навчання, повідомив місцевий депутат Віталій Глагола. 

Дані моніторингу епідемситуації з грипу та ГРВІ порівняно з минулим тижнем знизилась на 38%. Суттєво знизилась і захворюваність школярів – у два рази. 

Комісія міськради вирішила відновити навчальний процес у школах міста з 19 лютого,
– уточнив Віталій Глагола. 

Карантин у школах Мукачева також закінчився 

З понеділка, 19 лютого, у школах Мукачіва також відновлюють очне навчання, повідомили у міськраді. 

Заклади дошкільної освіти, мистецькі та спортивні школи працюють у звичному режимі.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

У школах окремих регіонів України – карантин 

  • У школах окремих областей нашої держави минулого тижня запровадили карантин.
  • Учнів здебільшого перевели на дистанційне навчання. 
  • Таке рішення ухвалили через зростання кількості хворих на інфекційні захворювання.
  • У яких регіонах та містах України оголосили карантин у школах, читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин