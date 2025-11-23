Не Катюша: як правильно і цікаво звучить це жіноче ім'я українською

В Україні часто можна почути московські форми жіночих імен. Окремі вже стали для чималої кількості людей звичними.

Тож вони називають своїх близьких, знайомих і незнайомих осіб Машами, Катюшами, Свєтами. 24 Канал при цьому напередодні іменин Катерини розповість, чи можна українок називати, зокрема, Катюшами.

Дивіться також "Альона" й "Олена": чи можна українських дівчат називати обома іменами

Чи можна українок називати Катюшами?

24 листопада в Україні відзначають День ангела Катерини.

Катерина – жіноче ім'я, яке походить від грецького Αικατερίνη. За однією з версій, слово утворене від καθάριος, ката́ріос – "чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна", пише Вікіпедія.

Редакторка Ольга Васильєва радить не вживати поширені московські форми жіночих імен. Зокрема, не казати "Катюша".

Не Катюша – а Катруся, Катря, Катеринка.

Катря – це народна форма цього імені. Зменшувальні форми, власне, такі: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.

У Словнику української мови знаходимо ще такі різноманітні форми цього імені:

Касенька;

Касінька;

Каська;

Касуненька;

Кася;

Катечка;

Катеринка;

Катеринонька;

Катериночка;

Катя;

Катінька;

Катречка;

Катруненька;

Катруня;

Катрунька;

Катруся;

Катрусенька;

Катря;

Касюнька.



"Катерина" – картина Тараса Шевченка, виконана на тему однойменної поеми 1842 року в Санкт-Петербурзі / фото з Вікіпедії

А "Катюші" були популярні у час СРСР – як радянська військова пісня та зброя у час Другої світової війни – мобільні реактивні установки залпового вогню (УЗВ).

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Читайте більше мовних пояснень: