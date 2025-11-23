Укр Рус
Освіта Саморозвиток Не Катюша: як правильно і цікаво звучить це жіноче ім'я українською
23 листопада, 21:55
2

Не Катюша: як правильно і цікаво звучить це жіноче ім'я українською

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні не рекомендують вживати московську форму жіночого імені "Катюша".
  • Варто жінок і дівчат українською називати так: Катерина, Катруся, Катря, Катеринка тощо. 

В Україні часто можна почути московські форми жіночих імен. Окремі вже стали для чималої кількості людей звичними.

Тож вони називають своїх близьких, знайомих і незнайомих осіб Машами, Катюшами, Свєтами. 24 Канал при цьому напередодні іменин Катерини розповість, чи можна українок називати, зокрема, Катюшами.  

Дивіться також "Альона" й "Олена": чи можна українських дівчат називати обома іменами 

Чи можна українок називати Катюшами?

24 листопада в Україні відзначають День ангела Катерини. 

Катерина – жіноче ім'я, яке походить від грецького Αικατερίνη. За однією з версій, слово утворене від καθάριος, ката́ріос – "чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна", пише Вікіпедія.

Редакторка Ольга Васильєва радить не вживати поширені московські форми жіночих імен. Зокрема, не казати "Катюша". 

  • Не Катюша – а Катруся, Катря, Катеринка.

Катря – це народна форма цього імені. Зменшувальні форми, власне, такі: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.

У Словнику української мови знаходимо ще такі різноманітні форми цього імені: 

  • Касенька;

  • Касінька;

  • Каська;

  • Касуненька;

  • Кася;

  • Катечка;

  • Катеринка;

  • Катеринонька;

  • Катериночка;

  • Катя;

  • Катінька;

  • Катречка;

  • Катруненька;

  • Катруня;

  • Катрунька;

  • Катруся;

  • Катрусенька;

  • Катря;

  • Касюнька. 


"Катерина" – картина Тараса Шевченка, виконана на тему однойменної поеми 1842 року в Санкт-Петербурзі / фото з Вікіпедії 

А "Катюші" були популярні у час СРСР – як радянська військова пісня та зброя у час Другої світової війни – мобільні реактивні установки  залпового вогню (УЗВ). 

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Читайте більше мовних пояснень: