Не Катюша: как правильно и интересно звучит это женское имя на украинском языке
- В Украине не рекомендуют употреблять московскую форму женского имени "Катюша".
- Стоит женщин и девушек на украинском называть так: Катерина, Катруся, Катря, Катеринка и тому подобное.
В Украине часто можно услышать московские формы женских имен. Отдельные уже стали для немалого количества людей привычными.
Поэтому они называют своих близких, знакомых и незнакомых лиц Машами, Катюшами, Светами. 24 Канал при этом накануне именин Екатерины расскажет, можно ли украинок называть, в частности, Катюшами.
Смотрите также "Альона" и "Олена": можно ли украинских девушек называть обоими именами
Можно ли украинок называть Катюшами?
24 ноября в Украине отмечают День ангела Екатерины.
Екатерина (укр. Катерина) – женское имя, которое происходит от греческого Αικατερίνη. По одной из версий, слово образовано от καθάριος, ката́риос – "чистая, чистокровная, непорочная, безупречная", пишет Википедия.
Редактор Ольга Васильева советует не употреблять распространенные московские формы женских имен. В частности, не говорить "Катюша".
- Не Катюша – а Катруся, Катря, Катеринка.
Катря – это народная форма этого имени. Уменьшительные формы, собственно, такие: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.
У Словаре украинского языка находим еще такие разнообразные формы этого имени:
Касенька;
Касінька;
Каська;
Касуненька;
Кася;
Катечка;
Катеринка;
Катеринонька;
Катериночка;
Катя;
Катінька;
Катречка;
Катруненька;
Катруня;
Катрунька;
Катруся;
Катрусенька;
Катря;
Касюнька.
"Катерина" – картина Тараса Шевченко, выполнена на тему одноименной поэмы 1842 года в Санкт-Петербурге / фото из Википедии
А "Катюши" были популярны во время СССР – как советская военная песня и оружие во время Второй мировой войны – мобильные реактивные установки залпового огня (УЗО).
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Читайте больше языковых объяснений:
- Гербата, лягер, васерица, моньо: знаете ли вы названия напитков на львовском диалекте.
- Не говорите "капучино" и "эспрессо": как по-украински правильно называть напитки.
- Не "гололед": как правильно назвать слой льда на дороге.
- Эти слова вас удивят: как назвать на украинском "капюшон".