У керівництві Міносвіти відбулися кадрові зміни

4 квітня 2023, 17:06
Читать новость на русском

Джерело:

Тарас Мельничук

У керівництві Міністерства освіти і науки України відбулися кадрові зміни. Зокрема, очільник МОН Оксен Лісовий отримав нового заступника.

Відповідні зміни погодив Кабмін. Також уряд погодив звільнення "старого" заступника міністра, який працював при Шкарлеті. 

Читайте У Міносвіти стартувала ротація заступників міністра

У керівництві Міносвіти відбулися кадрові зміни

Так, уряд призначив Євгена Кудрявця заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

Натомість з посади заступника міністра звільнили Віру Рогову. Також посади позбувся Сергій Захарін. Він працював державним секретарем Міносвіти. 

До теми Очільник МОН Оксен Лісовий отримав нового заступника

У Міносвіти змінюють заступників міністра

  • Уряд погодив звільнення з посади заступника очільника Міносвіти України Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
  • При цьому Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  • Також з посади першого заступника глави МОН звільнили Андрія Вітренка. Але перепризначили його заступником Оксена Лісового. 
Автор: Марія Волошин