"Байкер, який кинув бізнес": цікаві факти про нового міністра освіти Оксена Лісового

Новим міністром освіти і науки України офіційно став Оксен Лісовий. Його призначення 21 березня погодила Верховна Рада.

Оксен Лісовий – науковець, воїн та директор Малої академії наук. А менш відомі та цікаві факти про нового міністра освіти розкаже 24 Канал.

Цікаві факти про нового міністра освіти Оксена Лісового

Воїн з народження

Війна з Росією для Оксена Лісового, за його словами, розпочалася у 1972 році. Саме тоді заарештували, а згодом на 11 років ув'язнили його тата, відомого дисидента, організатора українського самвидаву в 1960 – 1970-х роках Василя Лісового. Мама допомагала родинам політв'язнів, тож хлопчик зростав серед обшуків та допитів.

До слова, мати маленькою вижила в Голодомор лише завдяки тому, що старші сестри, як і інші односельці, виносили колоски з полів. За це вони отримали по 2,5 роки ув'язнення пише "Освіторія".

У 2022 році Оксен сам пішов добровольцем на фронт і майже рік воює у складі 95-ї бригади Десантно-штурмових військ.

"Виклик націоналізму"

З Інституту педагогіки Віру Лісову звільнили за покладання квітів до пам'ятника Шевченку. З видавництва "Наукова думка" – за надто палкі слова до ювілею Лесі Українки. У 1970-ті вона ходила у вишиванці – це розцінювали як виклик та ознаку націоналізму.

Учительська династія

Зазвичай батьків пана Оксена згадують лише як дисидентів. Але навіть батько, філософ та правозахисник, після заслання зміг знайти роботу лише в сільській школі, де сам колись навчався, – Великодмитрівській школі на Київщині. Майже все життя матері Оксена Лісового також пов'язане зі школою. Вона працювала в Києві вчителькою української мови та літератури, доки через репресії їй не заборонили викладати.

Сам Оксен вже з 17 років вів художні гуртки при школах, як тренер навчав фехтувати в скаутській організації "Січ", історичному клубі КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянському колегіумі.

Вища освіта – під питанням

Нащадкам політв'язнів заважали отримати вищу освіту. Сестру, попри знання, шість разів "зрізали" на іспитах. Сам Оксен вже після реабілітації батька почав здобувати вищу освіту у Київському державному інституті культури.

Кинув бізнес заради науки

На сторінці МАН у соцмережах є цікава інформація: у 23 роки Оксен Лісовий зайнявся бізнесом. Автозаправну станцію відкрив на позичені в батьків 200$, і надалі вона стала прибутковою. Але згодом пішов у науку. У 2012 році Оксен Лісовий захистив кандидатську із філософської антропології та філософії культури. Того ж року став лауреатом Держпремії України у сфері освіти. А у 2021 отримав почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

Байкер

Оксен Лісовий має різноманітні спортивні захоплення та навички: фехтування, стрільба з рекурсивного та лонгбоу луків. А ще в мирні часи кожне літо разом зі своїми двома синами їздить кататися в Карпати до Пилипець-байкпарку на траси, відомі як байкерські. Ідеться не про мотоцикли, а про гірські велосипеди, для яких тут прокладено екстремальні професійні доріжки та проводяться змагання.

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