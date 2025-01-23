Українські студенти можуть навчатись у Китаї: як подати заявку на отримання стипендії

Уряд Китаю пропонує українським студентам можливості для річного навчання. Кількість стипендій обмежена, а до кандидатів висуваються певні вимоги.

Українським студентам пропонується 95 державних стипендій на навчання у 2025/26 навчальному році у китайських вишах. Які вимоги до кандидатів та оформлення документів розповідає 24 Канал, посилаючись на "Освіта.UA".

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Що потрібно зробити, щоб отримати стипендію

Студенти з України мають можливість навчатися наступний рік у Китайські Народній Республіці. Для цього кандидат на отримання стипендії має пройти обов’язкову реєстрацію на сайті Китайської стипендіальної ради www.campuschina.org та створити особистий кабінет. Усі необхідні документи мають бути заповнені онлайн в особистому кабінеті.

Навчання за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії та на річне мовне стажування.

Кандидат повинен заздалегідь звернутися до китайського вишу, до якого планується вступ, та отримати лист-підтвердження від університету про готовність прийняти кандидата на навчання.

Є певні вимоги до кандидатів та документів:

заповнену заяву;

копії закордонного паспорта;

академічні довідки з ЗВО у якому навчається в Україні, з оцінками за останні 6 місяців;

сертифікат мовної кваліфікації;

мати рекомендаційний лист з вишу;

підтвердження з китайського вишу на погодження зарахування;

кандидат не може мати кримінального минулого.

Окрім того, кандидати мають подати заявки до МОН в електронному та паперовому форматах.

Приймання заявок на отримання стипендії триватиме до 27 січня 2025 року.