У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили вживати російську мову. Тепер, окрім викладання, мовою агресора не можна розмовляти навіть між собою.

Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації. Норму погодили на 40 сесії Академічної конференції університету і прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу.

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У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською

Під час цієї сесії також ухвалили звіт президента НаУКМА Сергія Квіта за 2022 рік.

Голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко зауважив, що війна дуже вплинула на роботу університету.

Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну. На жаль, є і загиблі Герої. Війна скоригувала темп наукових досліджень. Кількість наукових публікацій хоч і зменшилась, але не суттєво. Війна змусила багатьох студентів і викладачів шукати прихистку за кордоном, але не похитнула прагнення Могилянки до розвитку,

– зауважив він.

Так, у 2022 році у виші започаткували низку амбітних проєктів, уточнив Зубко. Стратегія розвитку на найближчі роки – ще амбітніша. З планами НаУКМА можна ознайомитись на сайті ЗВО.

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