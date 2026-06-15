Що таке "клепка" і що буде, якщо її бракує в прямому і переносному значенні

Цікаво, як одне слово може поєднувати матеріальний світ ремесла й асоціативний світ мислення. Це робить українську мову живою, барвистою й глибокою та розповідає про походження відомих висловів.

Що означає слово "клепка", та звідки воно походить, розповідаємо з посиланням на пояснення отця Юліана Тимчука.

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Що таке клепка? І чому вона може "не варити" або "бракувати"?

В українській мові є слова, які ніби прийшли до нас просто з майстерні ремісника. Одне з них – клепка. Сьогодні можемо почути вислів: "У нього не всі клепки на місці" або "Клепки не вистачає". Але що ж таке клепка насправді? Бо переносне значення чули, а основне – уже забули.

Клепка – це вузька опукла дерев'яна дощечка, з яких складали бочки, діжки, барила чи цебра. Щоб посудина була міцною й не протікала, усі клепки мали щільно прилягати одна до одної.

Саме слово "клепка" походить від давнього слов'янського кореня, пов'язаного з дієсловом "клепати" – бити, скріплювати, з'єднувати. Споріднені слова є в багатьох слов'янських мовах. Первісно клепкою називали саме деталь, яку з'єднували з іншими частинами виробу.

І тут народна мудрість провела дотепну аналогію: якщо в бочці бракує хоча б однієї клепки, вона вже не буде справною. Так само й людині, якій "бракує клепки", нібито не вистачає здорового глузду чи розважливості.

Що таке "клепка": дивіться відео

Звідси й виникли численні фразеологізми та мовні звороти:

Не всі клепки в голові – про не надто розумну або дивакувату людину.

– про не надто розумну або дивакувату людину. Клепка вискочила – жартівливо про того, хто поводиться нерозважно.

– жартівливо про того, хто поводиться нерозважно. Клепку вставляти (вставити) – повчати, на розум наставляти.

– повчати, на розум наставляти. Мати добрі клепки в голові – бути кмітливим і тямущим.

– бути кмітливим і тямущим. У нього клепки добре тримаються.

Без однієї клепки й бочка не встоїть. (образний народний вислів) .

(образний народний вислів) Клепки розсохлись / клепку загубив / немає клепки / не вистачає клепки, /бракує клепки [у голові]) — дурнуватий, несповна розуму, не вистачає розсудливості.

— дурнуватий, несповна розуму, не вистачає розсудливості. Орати клепкою – йти наперекір.

Бондарство – ремесло виготовлення бочок і діжок – було в Україні надзвичайно поширеним. Без бочок не обходилося жодне господарство: у них зберігали мед, квас, капусту, огірки та зерно. А тому слово "клепка" було добре знайоме кожному, інша назва цієї деталі – доґа.

Сьогодні його теж не забули. Навіть у сучасних піснях можна почути:

"В цьому вальсі з тінню ти ведеш

Нам бракує клепки для людей

Які бачать світло й тінь в 2D

А ніч триває котрий день" (Jerry Heil - Dark Disco)

Приємно, що сучасні українські виконавці популяризують давні українські слова. Нещодавно ми писали, як з подачі виконавиці FIЇNKA поширення набуло слово "набуток" – те, що набувають працею, або майно, здобуте законним шляхом.

Отже, "клепка" – це не лише частина дерев'яної бочки, а й яскравий мовний образ людського розуму. І хоча сьогодні бондарів поменшало, їхня "клепка" досі міцно тримається в українській мові.