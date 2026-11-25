На кухні ми щодня користуємося десятками речей, але не завжди правильно їх називаємо. У звичайних розмовах просимо "половник", шукаємо "досточку", а під час прибирання беремо "тряпку".

Які суржикові слова найчастіше трапляються в назвах кухонного приладдя та чим їх замінити, розповідає 24 Канал.

Які слова найчастіше плутають?

Щодня ми користуємося десятками кухонних речей і часто навіть не замислюємося, що називаємо їх суржиком або росіянізмами. "Дістань дуршлаг", "постав стакан на стіл", "подай вілку"... Такі слова настільки звичні, що багато хто сприймає їх за українські.

Тож зазирнімо до кухонної шухляди й перевірмо, як правильно називати деякі побутові дрібнички українською.

1. Не "тряпка", а ганчірка, ганчір'я чи шмата. Тряпка прийшла до нас із російської.

2. Не "клєйонка", а церата. Стіл накривають не клєйонкою, а цератою. Слово давно закріпилося в українській мові й подане в словниках.

3. Не "половнік", а – ополоник, полоник, черпак чи хохля. Для борщу чи юшки використовуємо ополоник.

4. Не пріхватка, а – хватка або кухонна рукавиця. Росіянізм "прихватка" дедалі частіше замінюють словами хватка, кухонна рукавиця, рукавичка для гарячого.

5. Не "доска" чи "досточка", а – дошка і дощечка. Для нарізання овочів чи хліба потрібна обробна дошка або дошка для нарізання.

6. Не "тьорка" – вживаємо тертка або тертушка. Натираємо на ній моркву, буряк, сир чи інші продукти.

7. Не "салфєтка", а – серветка;

8. Не "корзина", а – кошик;

9. Не "мусорник", а – смітник.

10. Не "мочалка", а – губка. На кухні найчастіше йдеться саме про губку для миття посуду.

11. Не "овощерізка", а – овочерізка.

Знайомі дрібнички / Magnifik

І трішки типового суржику у назвах посуду:

"протвєнь" – деко ;

; "дуршлаг" – друшляк ;

; "вілка" – виделка ;

; "нож" – ніж ;

; "кувшин" – глечик ;

; "стакан" – склянка;

"поднос" – таця, піднос;

"масльонка" – маслянка;

"сахарниця" – цукорниця;

"солонка" – сільничка;

"кофемолка" – кавомолка.

А якщо пошукати ще, то таких непомітних "звичних" помилок значно більше – у назвах меблів, техніки та дрібничок.

І, як не прикро, найчастіше помилка не у використанні російського слова, а у вимові на російський штиб: таких слів, як пакєт, салфєтка, канфєта, скавародка, кастрюля тощо. А як у вас?

Мова живе не лише в книжках, а й на кухні. Саме там щодня народжуються наші мовні звички. Можна роками вивчати правопис, але водночас накривати стіл "клєйонкою" та шукати "тряпку".

Українська починається з маленьких слів, які ми вимовляємо щодня.

Чи справді "клейонка" – помилка?

З одним словом є цікавий нюанс. Слово "клейонка" справді має російське походження, проте воно давно зафіксоване в українських академічних словниках. СУМ-20 пояснює його як водонепроникну тканину, покриту спеціальною речовиною. Серед українських відповідників є також слово "церата".

Тому написання "клейонка" є правильним. А ось розмовну вимову "клєйонка" не варто переносити на письмо.

Отже, навіть звичні кухонні дрібниці можуть стати приводом збагатити своє мовлення.