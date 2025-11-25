Як же правильно називати цього мовного гостя українською – "салфетка" чи "серветка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Логофілія".

Як правильно казати слово "салфетка"?

Цей предмет гігієни та кухонного столового сервірування можуть називати і "серветка", і "салфетка". Котре зі слів є помилковим? З'ясуймо!

Цікаво, що обидва варіанти присутні у різних країнах та слов'янських мовах, залежить від того, хто і що взяли за основу. Оскільки: французи кажуть – serviette, італійці кажуть – salvietta, німці кажуть – serviette.

Ймовірно, у нашу мову слово забрело через посередництво польської – serweta. А вони взяли з французької, де "servir" – це і "служити; користуватися; подавати на стіл". Тому маємо і – сервірування столу. А його елементи варто називати – "серветками" як паперові, так і полотняні, у які ви витрете руки та обличчя після трапези.

Цікаво! Що "salve" означає – бережи. Тому припускають, що тканину, якою ви вкрили одяг – коліна, чи заправили за комірець, краще називати салфетка, – бо вона береже ваш одяг від бруду.

Тому обидва варіанти слова можна зустріти в українських словниках з поясненням – "те саме". Та приклади з літератури і з одним, і з іншим словом. Ймовірно вони побутували певний час паралельно.

Мої думки все йшли за ним .. Я його бачив. Ось сидить за сніданком, зап'яв широкі груди і пуска по серветці м'яку білу бороду. (Михайло Коцюбинський).

Тонка скатерть, тонкі салфетки, нові ножі та виделки, нові тарілки й чарки – все аж блищало. (Іван Нечуй-Левицький).

Втім, сучасний український правопис вказує нам на єдиноправильну форму – серветки. Саме такий напис ви зустрінете на цінниках та упаковках з паперовою чи полотняною продукцією.

Проте, називайте правильно предмети:

серветка – для столу, гігієни, косметики (вологі серветки);

рушничок – маленький рушник;

хустинка – тканинна носова серветка (носовичок), яку носять у кишені.

Формування культури мовлення важливе. Тож наступного разу, коли рука потягнеться написати чи сказати "салфетка", згадайте: українською – це "серветка". Знати історію слова та інші варіанти теж важливо і корисно.