Как же правильно называть этого языкового гостя на украинском – "салфетка" или "серветка, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Логофилия".

Как правильно говорить слово "салфетка"?

Этот предмет гигиены и кухонной столовой сервировки могут называть и "салфетка", і "серветка". Какое из слов является ошибочным? Давайте выясним!

Интересно, что оба варианта присутствуют в разных странах и славянских языках, зависит от того, кто и что взяли за основу. Поскольку: французы говорят – serviette, итальянцы говорят – salvietta, немцы говорят – serviette.

Вероятно, в наш язык слово забрело через посредничество польского – serweta. А они взяли из французского, где "servir" – это и "служить; пользоваться; подавать на стол". Поэтому имеем и – сервировка стола. А его элементы стоит называть – "серветками" как бумажные, так и полотняные, в которые вы вытрете руки и лицо после трапезы.

Интересно! Что "salve" означает – береги. Поэтому предполагают, что ткань, которой вы покрыли одежду – колени, или заправили за воротничок, лучше называть салфетка, – потому что она бережет вашу одежду от грязи.

Оба варианта слова можно встретить в украинских словарях с объяснением – "то же самое". И примеры из литературы и с одним, и с другим словом. Вероятно они бытовали определенное время параллельно.

Мої думки все йшли за ним .. Я його бачив. Ось сидить за сніданком, зап'яв широкі груди і пуска по серветці м'яку білу бороду. (Михаил Коцюбинский).

Тонка скатерть, тонкі салфетки, нові ножі та виделки, нові тарілки й чарки – все аж блищало. (Иван Нечуй-Левицький).

Впрочем, современное украинское правописание указывает нам на единственно правильную форму – серветки. Именно такую надпись вы встретите на ценниках и упаковках с бумажной или полотняной продукцией.

Однако, называйте правильно предметы:

серветка – для стола, гигиены, косметики (влажные салфетки);

рушничок – маленькое полотенце;

хустинка – тканевая носовая салфетка (носовой платок), которую носят в кармане.

Формирование культуры речи важно. Поэтому в следующий раз, когда рука потянется написать или сказать "салфетка", вспомните: на украинском – это "серветка". Знать историю слова и другие варианты тоже важно и полезно.