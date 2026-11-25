Какие слова из суржика чаще всего встречаются в названиях кухонной утвари и чем их заменить, рассказывает 24 Канал.

Каждый день мы пользуемся десятками кухонных предметов и часто даже не задумываемся, что называем их на суржике или русскими словами. "Достань дуршлаг", "поставь стакан на стол", "подай вилку"... Такие слова настолько привычны, что многие принимают их за украинские.

Поэтому заглянем в кухонный ящик и проверим, как правильно называть некоторые бытовые мелочи на украинском языке.

1. Не "тряпка", а – ганчірка, ганчір'я или шмата. Слово "тряпка" пришло к нам из русского языка.

2. Не "клєйонка", а – церата. Стол накрывают не клєйонкой, а цератой. Это слово давно закрепилось в украинском языке и представлено в словарях.

3. Не "половник", а – ополоник, полоник, черпак или хохля. Для борща или юшки используем ополоник.

4. Не "прихватка", а – "хватка" или "кухонна рукавиця". Русизм "прихватка" все чаще заменяют словами "хватка", "кухонна рукавиця", "рукавичка для гарячого".

5. Не "доска" или "досточка", а – дошка и дощечка. Для нарезки овощей или хлеба нужна обробна дошка или дошка для нарізання.

6. Не "тьорка", а – тертка или тертушка. Натираем на ней морковь, свеклу, сыр или другие продукты.

7. Не "салфетка", а – серветка;

8. Не "корзина", а – кошик;

9. Не "мусорник", а – смітник.

10. Не "мочалка", а – губка. На кухне чаще всего речь идет именно о губке для мытья посуды.

11. Не "овощерізка", а – овочерізка.

Знакомые мелочи / Magnifik

И немного типичного суржика в названиях посуды:

"протвєнь" – деко ;

; "дуршлаг" – друшляк ;

; "вілка" – виделка ;

; "нож" – ніж ;

; "кувшин" – глечик ;

; "стакан" – склянка;

"поднос" – таця, піднос;

"масльонка" – маслянка;

"сахарниця" – цукорниця;

"солонка" – сільничка;

"кофемолка" – кавомолка.

А если поискать еще, то таких незаметных "привычных" ошибок гораздо больше – в названиях мебели, техники и мелочей.

И, как ни прискорбно, чаще всего ошибка заключается не в использовании русского слова, а в произношении по-русски: "пакєт", "салфєтка", "канфєта", "скавародка", "кастрюля" и другие. А как у вас?

Язык живет не только в книгах, но и на кухне. Именно там каждый день рождаются наши языковые привычки. Можно годами изучать правописание, но при этом накрывать стол "клєйонкой" и искать "тряпку".

Украинский язык начинается с маленьких слов, которые мы произносим каждый день.

Действительно ли "клейонка" – ошибка?