Каким еще словом можно назвать изделие "клеенка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по языку, актрисы дубляжа Вики Хмельницкой.

Можно ли говорить на украинском "клейонка"?

Среди бытовых вещей, как дома, так и в производственных помещениях, можно найти хотя бы кусок материала, который называют – клеенка.

Но правильно ли называть это изделие именно так по-украински?

Так, украинские словари содержат слово "клейонка". И дают следующее толкование – это ткань, покрыта специальным веществом, которая делает ее водонепроницаемой. Буквально – "ткань, покрытая клеем".

Слово образовано от основы "клеить", или "покрывать клеем", однако наподобие русского языка, как вот – згущонка, дубленка.

Кто придумал клеенку?

Клеенку как материал не изобрел один конкретный человек – это результат развития технологий в Европе с XVII – XIX веков. Сначала использовали ткани, пропитанные воском или маслом (церата), а впоследствии – каучук и синтетические полимеры. В ХХ веке клеенка стала массовым бытовым материалом благодаря использованию поливинилхлорида (ПВХ).

Это изделие ХХ века, и словари, в частности, Словарь украинского языка (в 11 томах, АН УССР, 1970 – 1980), тоже были созданы под влиянием русского языка.

И как и изобретение, так и название изделия менялась.

Пропитанные воском или маслом, что высыхала, ткани, назывались – "церата" или "олійниця".

В XIX веке развитие химии позволило использовать каучук и специальные клеи для создания водонепроницаемых тканей. Поэтому существовало название – "клейовик".

Поэтому среди синонимов, словари предлагают вариант – церата. Его чаще всего употребляют на Западе Украины.

Это слово – полонизм, где "cerata" означает – "хлопчатобумажная, льняная или конопляная ткань, покрытая воском или лаком, непромокаемая и блестящая". А оно образовалось из латыни: cērātus – "натертый воском" (сēro – "натираю воском", а сērа – "воск).

А "олійниця", "клейовик" и даже вощанка, тоже есть, но с пометкой – "диалектизмы". Хотя словом "вощанка" уже обозначают отдельный товар.

Интересно! Сегодня вощанки – как салфетки пропитанные тонким слоем воска, предлагают как экологические многоразовые обертки для еды. Они меняют форму под воздействием тепла рук, а благодаря антибактериальным свойствам пчелиного воска, способствуют более длительному хранению продуктов в холодильнике.

В XX веке, с появлением синтетических материалов (поливинилхлорид, латекс) клеенка стала дешевым и массовым материалом для быта – скатерти, покрытия для мебели, медицинские изделия, продукты полиграфической, швейной промышленности.

Поэтому, слово "клейонка" является исконно украинским, образованным от "клей". И оно более известное чем "церата". Хотя с популяризацией диалектов, оба слова уже достаточно распространены.

"Клейонка" – закреплено в академических словарях и его использование является нормативным и аутентичным для украинского языка.