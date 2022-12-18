Книга року BBC – 2022 назвала переможців
Джерело:BBC
У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, таки визначили книги року. Так, BBC News Україна оголосила переможців премії.
У 2022 році фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях. Редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало розповіла, що навіть у час війни варто було проводити конкурс, адже книжки й зараз видають, купують і читають.
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Хто переміг у 2022 році
- Книгою року BBC – 2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.
Переможці книги року – 2022 / BBC
Марта Шокало заявила, що такого захопливого сюжету в українській літературі не було давно.
"Танці з кістками" має всі шанси стати бестселером не лише в Україні, а й за її межами, щойно її перекладуть іншими мовами. Це Breaking Bad по-українськи",
– наголосила член журі.
Журналісти ВВС змогли додзвонитися до Андрія Сем'янківа, який зараз перебуває на фронті.
Мені бракує слів. Це як з паралельного світу якась новина вклинилася. Не віриться. Я тільки можу подякувати людям, яким було цікаво, які ризикнули почитати дебютанта в художній літературі,
– сказав Сем'янків.
- У номінації Дитяча книга року BBC – 2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".
Автор, дізнавшись про перемогу, заявив, що "ця війна, оці всі події не ламають вас, а відповідно – не ламають нас. Це дає нам, авторам, і наснагу, і силу, і бажання далі писати й творити. І показує, що ми все це робимо не просто так".
- Премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.
Павла Казаріна журналісти ВВС також змогли видзвонити з фронту, де він зараз перебуває.
Для мене справді дуже важливо, що книга пережила 24 лютого. І якщо, на думку моїх колег, на думку поважного журі, вона заслуговує на увагу, то це означає, що деякі речі, які були сформульовані впродовж останніх восьми років, ті зміни, які відбулися з нами з 14 – го до 22 – го року, вони є справді важливими",
– наголосив Павло Казарін.
До слова, цього року BBC News Україна порушила традицію, оголосивши переможців не у прямому ефірі в Києві, а віртуально на своєму сайті bbc.ua.
Переможець у кожній номінації отримає 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.
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Журі конкурсу
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Віталій Чепинога, блогер;
- Вадим Карп'як, телеведучий;
- Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР;
- Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.
Цьогоріч премію Читач року не вручали.
Переможці минулих років
2021
- Артем Чех "Хто ти такий?" (Книга року BBC);
- Петро Яценко "Союз Радянских Речей" (Дитяча книга року);
- Андрій Содомора "Про що писати…" (Книги року - Есеїстика).
2020
- Сергій Сергійович Saigon "Юпак" (Книга року ВВС);
- Уляна Чуба "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС);
- Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2019
Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС);
Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС);
Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС);
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС);
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС);
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC);
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC);
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС);
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС);
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC);
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС);
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС);
2011 – Володимир Рутківський, "Cині води";
2010 – Сергій Жадан, "Ворошиловград";
2009 – Іздрик, "ТАКЕ";
2008 – Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю";
2007 – Володимир Діброва, "Андріївський узвіз";
2006 – Сергій Жадан, "Капітал";
2005 – Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".