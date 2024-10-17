Відстрочку мають не всі: кого зі студентів можуть мобілізувати

В Україні триває загальна мобілізація на тлі повномасштабної війни з Росією. Забрати до війська можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними.

Студенти здебільшого мають відстрочку від служби. Однак не всі. Освіта 24 розповідає, кого можуть мобілізувати.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Так, відстрочку від служби у війську мають ті чоловіки-студенти, які здобувають освіту закладах вищої освіти та професійно-технічних установах на денній чи дуальній формі.

Однак, до прикладу, якщо студент здобуває освіту у виші на заочній формі, його можуть забрати до війська.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

На сьогодні є три категорії студентів, яких можуть забрати у лави ЗСУ: Це:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.