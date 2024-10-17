Студенты в основном имеют отсрочку от службы. Однако не все. Образование 24 рассказывает, кого могут мобилизовать.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Так, отсрочку от службы в армии имеют те мужчины-студенты, которые получают образование в учреждениях высшего образования и профессионально-технических учреждениях на дневной или дуальной форме.

Однако, к примеру, если студент получает образование в вузе на заочной форме, его могут забрать в армию.

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Кого из студентов могут мобилизовать

На сегодня есть три категории студентов, которых могут забрать в ряды ВСУ: Это:

студенты, которые учатся заочно;

те, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню, ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

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