Укр Рус
Освіта Саморозвиток Кого ми "любимо", а кого "кохаємо": з'ясуємо тонкощі почуттів
13 лютого, 11:12
3

Кого ми "любимо", а кого "кохаємо": з'ясуємо тонкощі почуттів

Олеся Кух
Основні тези
  • Українська мова має два слова для вираження почуттів: "любити" означає відданість та прив’язаність до родичів, друзів, речей, діяльності та природи.
  • "Кохати" вказує на глибокі романтичні почуття до людини, здебільшого протилежної статі, і рідше вживається у значенні особливої турботи або піклування..

Як часто ви кажете слова "люблю" та "кохаю", а чи у правильних ситуаціях ви їх використовуєте. Кому і які слова треба говорити українською.

Яка різниця між словами "люблю" та "кохаю", і чи завжди то було так розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зовсім не "строить глазки": як красиво залицятись українською мовою

Яка різниця між "кохаю" та "люблю"

Для висловлення особливої прихильності та почуттів в українській мові є два слова – українці і люблять, і кохають. Але їх варто розрізняти.

В нашій мові чимало синонімів, але є слова, які варто влучніше та коректніше вживати у певних випадках. Це стосується і слів "кохати" та "любити". 

Тлумачні словники дають наступні пояснення словам:

Любити – почувати глибоку відданість, прихильність до когось – родичів, друзів. Чи отримувати задоволення від чогось – музики, фільму, роботи, їжі, хобі, спорту – мати особливий інтерес, потяг до чогось.

  • Людей – маму, подругу, сестру, брата, дідуся – люблять. 
  • Домашніх тварин – собачку, кішку, хом'яка – люблять.
  • Діяльність – подорожі, фотографувати, писати вірші, вишивати, роботу – люблять.
  • Речі, їжу природу, Батьківщину – вареники, парфуми, море, гори, полуницю, прикраси, серіали, книги – люблять.

 Інше, глибше почуття позначаємо словом – кохати.

Кохати – почувати глибокі сердечні (романтичні) почуття до особи, здебільшого протилежної статі.

  • Чоловіка чи жінку / дружину – кохають.
  • Дівчину чи хлопця – кохають.
  • Нареченого чи наречену – кохають.

Кохати чи любити, чи завжди це були різні поняття: дивіться відео

У слова кохати є ще одне значення – плекати. Його вживають, у значенні особливої турботи про когось чи про щось – про дитину, городину чи садовину.

  • "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок),
  • "Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько…" (Тарас Шевченко).

Але у такому значенні "кохати" маловживане і майже забуте. Тому залиште це слово лише для своєї половинки і кажіть не лише в День святого Валентина. Доповніть ніжними звертаннями свої слова і будьте щасливими!

Кохати можна тільки жінку: дивіться відео

@sila.motivatsii Любити можна все, але кохати тільки жінку! #жінка #віршіукраїнською #кохання️️ #поезія #вуса ♬ оригинальный звук - Сила Мотивації

Однак не варто ображатися на слова "Я тебе люблю" від половинки, вони все одно свідчать про почуття. Краще скажіть у відповідь: "А я тебе – кохаю!" Любіть, кохайте і будьте коханими!