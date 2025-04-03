Коли пролунає останній дзвоник та буде випускний у школах Рівного

У Рівному цей навчальний рік завершиться 30 травня 2025 року. У цей день у гімназіях та ліцеях має пролунати останній дзвоник.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Рівненську міську раду. У 2024 – 2025 навчальному році заклади загальної середньої освіти закінчують 5193 учнів.

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Коли буде останній дзвоник у школах Рівного 2025

Цьогоріч випускників 9 класів буде 3372, а випускників 11 класів – 1821.

Серед випускників 9 класів на отримання свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою претендує 205 учнів.

Серед випускників 11 класів на отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою претендує 135 учнів.

Ліцеям та гімназіям рекомендували організувати вручення документів про здобуття освіти випускникам 9 класів 16 червня, випускникам 11 класів – 21 червня 2025 року.

Міське свято "Випускник – 2025" запланували на 21 червня 2025 року.

У раді нагадують, що цьогоріч учні 4, 9 та 11 класів не складатимуть ДПА. Випускники 11 класів складатимуть національний мультипредметний тест. Основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня; додаткова сесія – з 14 липня по 25 липня.

Ми також інформували, що у більшості шкіл України вже стартувало приймання учнів до перших класів.