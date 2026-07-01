НМТ – 2026: коли будуть результати і як отримати витяг

1 липня розпочався основний етап вступної кампанії в Україні. Паралельно при цьому ще не закінчився національний мультитест.

Хоча основна сесія вже завершилася, попереду ще – додаткова. 24 Канал при цьому розповідає, коли будуть результати НМТ – 2026 і як отримати витяг.

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Як і коли відбуватиметься НМТ у 2026 році

Тестування відбувається у межах основної та додаткової сесії. Основна тривала з 20 травня до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня. Кожен учасник НМТ проходить тестування в один день у два етапи:

триватиме 120 хвилин, треба виконати завдання з української мови та математики; також триватиме 120 хвилин, треба виконати завдання з історії України та навчального предмета на вибір.

Між етапами – 20-хвилинна перерва.

Коли оголосять результати

Після завершення кожного етапу учасники бачать інформацію про кількість наданих і збережених відповідей. Фінальний тестовий бал з кожного предмета НМТ відомий після завершення роботи над завданнями другого етапу. Їх можна занотовувати – для цього варто попросити у старшого інструктора аркуш для нотаток.

Учасники НМТ також можуть завдяки таблицям переведення тестових балів "перетворити" свій тестовий бал у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Офіційні результати тестування основної сесії розмістять у персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня. Частина учасників вже отримала свої результати.

Офіційні результати учасники додаткової сесії отримають у персональних кабінетах до 29 липня 2026 року.

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Де і як можна буде ознайомитися з варіантами НМТ

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що УЦОЯО публікує щорічно по дві добірки матеріалів НМТ.

Наприклад, торішні, 2025 року, добірки є у звіті про результати НМТ 2025 року. І там ми розміщуємо всю статистику кожного завдання, яке використовували в НМТ,

– зазначила вона.

І додала, що, окрім цього, ще розміщують ці варіанти як тренувальні. Тож потенційні учасники тестування їх можуть використовувати для підготовлення до оцінювання.

І так само цього року зробимо: до 1 вересня матимемо всі ці матеріали. Зошит оприлюднюємо повністю, з усіма відповідями,

– резюмувала очільниця Центру.

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Скільки будуть дійсні результати НМТ

Вакуленко каже, що норму про тривалість дії сертифікатів національного мультитесту затверджують щорічно в умовах Прийому на навчання.

Наприклад, до цього року можна використовувати і торішні, і позаторішні результати, додала вона.

Наразі точно невідомо, але не менше 3 років точно будуть дійсними,

– зауважила очільниця Центру.

Як отримати витяг з відомостей результатів НМТ

Нагадаємо, що до 3 липня в персональних кабінетах учасників розмістять інформацію про результати основних сесій НМТ-2026 за шкалою 100 – 200 балів.

У персональному кабінеті у вкладці "Результати" також буде доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона потрібна для вступу до вишів України.

Також з 3 липня у "Сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів" стане доступною опція вибору результатів 2026 року. За допомогою цього спеціального сервісу можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Вона потрібна учасникам, які мають подати оригінал документа з результатами НМТ-2026 до закордонного закладу освіти.

Ви​готовлення та видавання витягів УЦОЯО здійснює на безоплатній основі до 5 робочих днів.

Український центр оцінювання якості освіти надсилає оригінали замовлених документів лише в межах України Укрпоштою (коштом установи) або "Новою поштою" (заявник замовляє власним коштом послугу "Кур'єрська доставка"). Витяги можна забрати нарочно за адресою: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ.

Замовити витяг можна за посиланням.