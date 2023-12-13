Школярі в Івано-Франківську взимку не вчитимуться аж місяць

В Івано-Франківську учні відпочиватимуть від навчання взимку аж місяць. Усе тому, що вони не ходили на осінні канікули.

Очільниця департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко назвала дати зимового відпочинку учнів. Також повідомила, як працюватимуть дитсадки у місті.

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Коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська

Чиновниця повідомила, що останній навчальний день у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська – 22 грудня.

Зразу після цього починаються канікули, які триватимуть до 26 січня,

– зазначила Дротянко.

При цьому наголосила, що все ж остаточне рішення щодо дат відпочинку школярів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

У закладах позашкілля у цей час також триватимуть зимові школи. Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі, уточнила чиновниця.

Коли зимові канікули в українських школах 2023 – 2024

Невдовзі у більшості українських шкіл стартують зимові канікули.

Діти не вчитимуться від двох тижнів до місяця.

Усе залежить від рішення школи та того, чи відпочивали учні восени.

Зауважимо, що у межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки відпочинку учнів від навчання.

Загалом діти не вчитимуться або протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року, або упродовж 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.