Частина учнів уже відпочиває: оприлюднили дати осінніх канікул у ліцеях Житомирщини
Джерело:Житомирська ОДА
Учні на Житомирщині навчаються у межах трьох форматів: очного, дистанційного та змішаного. Кожен ліцей визначає його самостійно.
Попри це осінні канікули часто організовують у школах в останній тиждень жовтня. На Житомирщині учні також восени відпочиватимуть, але у різний час.
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Коли осінні канікули у ліцеях Житомира 2023
Цього року на території Житомирської області з 586 ліцеїв 435 закладів освіти оголосили про осінні канікули з 23 жовтня. Учні ще 147 закладів освіти відпочиватимуть від навчання з 30 жовтня. У трьох ліцеях канікули вже розпочалися – діти відпочивають із 16 жовтня.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Учні окремих ліцеїв підуть на осінній відпочинок у два етапи: поки одні навчатимуться – інші відпочиватимуть. Перша черга канікул триватиме з 23 до 29 жовтня, друга – з 30 жовтня по 5 листопада.
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