Коли розпочинаються осінні канікули у школах Львова: графіки

У Львові будуть осінні канікули у школах у 2023 році. Графіки відпочинку учнів визначає кожен навчальний заклад самостійно.

Тож дати відпочинку учнів відрізняються. Коли будуть осінні канікули у львівських школах, розповідає Освіта 24.

Важливо Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України

Коли осінні канікули у школах Львова 2023

В управлінні освіти Львівської міськради 24 Каналу розповіли, що управління перед стартом цього навчального року розробило рекомендовану структуру канікул. Чи її дотримуватися, вирішує кожна школа самостійно.

Зауважимо, кожна школа у місті має автономію, тож може складати власні графіки відпочинку учнів.

Як уточнили у міському управлінні освіти, зазвичай осінні та весняні канікули у школах Львова тривають тиждень, зимові – три тижні.

Школи Львова уже визначилися із графіками осіннього відпочинку школярів. Частина навчальних закладів оголосила про канікули з 23 жовтня, частина – з 30 жовтня. Є школи, канікули у яких розпочинаються 25 жовтня і навіть стартували 9 жовтня.

Детальний графік канікул, усі точні дати осінніх канікул у школах Львова читайте за посиланням.

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