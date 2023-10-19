Коли розпочинаються осінні канікули у школах Львова: графіки
У Львові будуть осінні канікули у школах у 2023 році. Графіки відпочинку учнів визначає кожен навчальний заклад самостійно.
Тож дати відпочинку учнів відрізняються. Коли будуть осінні канікули у львівських школах, розповідає Освіта 24.
Важливо Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України
Коли осінні канікули у школах Львова 2023
В управлінні освіти Львівської міськради 24 Каналу розповіли, що управління перед стартом цього навчального року розробило рекомендовану структуру канікул. Чи її дотримуватися, вирішує кожна школа самостійно.
Зауважимо, кожна школа у місті має автономію, тож може складати власні графіки відпочинку учнів.
Як уточнили у міському управлінні освіти, зазвичай осінні та весняні канікули у школах Львова тривають тиждень, зимові – три тижні.
Школи Львова уже визначилися із графіками осіннього відпочинку школярів. Частина навчальних закладів оголосила про канікули з 23 жовтня, частина – з 30 жовтня. Є школи, канікули у яких розпочинаються 25 жовтня і навіть стартували 9 жовтня.
Детальний графік канікул, усі точні дати осінніх канікул у школах Львова читайте за посиланням.
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Чи переведуть учнів у Львові на дистанційку
- В управлінні освіти ЛМР 24 Каналу також розповіли, чи переведуть у разі блекауту учнів на дистанційне навчання.
- Очне навчання у час блекауту, як продемонстрував минулий навчальний рік, можливе, кажуть у ЛМР.
- Тож поки не планують запроваджувати дистанційку у школах міста.