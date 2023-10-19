Коли розпочинаються осінні канікули у школах Львова: графіки

19 жовтня 2023, 11:29
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У Львові будуть осінні канікули у школах у 2023 році. Графіки відпочинку учнів визначає кожен навчальний заклад самостійно.

Тож дати відпочинку учнів відрізняються. Коли будуть осінні канікули у львівських школах, розповідає Освіта 24

Важливо Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України

Коли осінні канікули у школах Львова 2023

В управлінні освіти Львівської міськради 24 Каналу розповіли, що управління перед стартом цього навчального року розробило рекомендовану структуру канікул. Чи її дотримуватися, вирішує кожна школа самостійно.

Зауважимо, кожна школа у місті має автономію, тож може складати власні графіки відпочинку учнів. 

Як уточнили у міському управлінні освіти, зазвичай осінні та весняні канікули у школах Львова тривають тиждень, зимові – три тижні.

Школи Львова уже визначилися із графіками осіннього відпочинку школярів. Частина навчальних закладів оголосила про канікули з 23 жовтня, частина – з 30 жовтня. Є школи, канікули у яких розпочинаються 25 жовтня і навіть стартували 9 жовтня. 

Детальний графік канікул, усі точні дати осінніх канікул у школах Львова читайте за посиланням

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Чи переведуть учнів у Львові на дистанційку

  • В управлінні освіти ЛМР 24 Каналу також розповіли, чи переведуть у разі блекауту учнів на дистанційне навчання.
  • Очне навчання у час блекауту, як продемонстрував минулий навчальний рік, можливе, кажуть у ЛМР. 
  • Тож поки не планують запроваджувати дистанційку у школах міста. 
Автор: Марія Волошин