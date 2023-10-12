Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповіла завідувачка сектору інформаційної політики та промоції управління освіти ЛМР Наталя Вітюк. І зауважила, що таке рішення ухвалюватимуть у разі потреби.

Дивіться також Коли будуть осінні канікули у школах Києва у 2023 році

Чи відправлять учнів Львова на довготривалі канікули

Вітюк уточнила: рішення можуть ухвалити, зокрема, у цілях безпеки, чи через те, що не буде світла.

Якщо будуть такі ситуації, то реагуватимемо. Ми до таких сценаріїв готові. Минулого року, коли взимку були відключення світла, наші школи йшли на довші канікули,

– розповіла вона.

Дивіться також У школах однієї з областей України можуть запровадити довготривалі канікули

Чи переведуть учнів у Львові на дистанційку

Завідувачка сектору інформаційної політики та промоції управління освіти ЛМР також повідомила, чи переведуть у разі блекауту школярів міста на дистанційку.

Минулого року відключення світла були регулярні, але ми не переводили дітей на дистанційне навчання. Цьогоріч, думаю, також дотримуватимемося такого бачення. Очне навчання у час блекауту, як продемонстрував минулий навчальний рік, можливе, –

уточнила вона.

Вітюк при цьому зауважила, що школи закупили генератори.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.