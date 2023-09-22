Коли у школах Полтавщини будуть осінні, зимові, весняні канікули

Цей навчальний рік стартував у школах України 1 вересня. Він триватиме довше, ніж зазвичай, і закінчиться аж 28 червня 2024 року.

Тривалість та дати канікул школи можуть визначати самостійно. При цьому протягом навчального року діти мають відпочивати не менше 30 днів.

Важливо Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Коли канікули у школах Полтавщини

Так, попередньо учні на Полтавщині вчитимуться у межах І семестру з 1 вересня по 29 грудня 2023 року; у межах ІІ семестру – з 15 січня по 31 травня 2024 року.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, шо використовують викладачі школи.

В ОВА також визначили орієнтовні дати канікул:

восени учні відпочиватимуть з 23 жовтня по 29 жовтня 2023 року;

взимку підуть на канікули з 30 грудня 2023 року і повернуться на навчання 14 січня 2024 року;

весняні канікули триватимуть протягом 25 березня – 31 березня 2024 року;

літні канікули стартують з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.

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