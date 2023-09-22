Тривалість та дати канікул школи можуть визначати самостійно. При цьому протягом навчального року діти мають відпочивати не менше 30 днів.
Важливо Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24
Коли канікули у школах Полтавщини
Так, попередньо учні на Полтавщині вчитимуться у межах І семестру з 1 вересня по 29 грудня 2023 року; у межах ІІ семестру – з 15 січня по 31 травня 2024 року.
В ОВА також визначили орієнтовні дати канікул:
- восени учні відпочиватимуть з 23 жовтня по 29 жовтня 2023 року;
- взимку підуть на канікули з 30 грудня 2023 року і повернуться на навчання 14 січня 2024 року;
- весняні канікули триватимуть протягом 25 березня – 31 березня 2024 року;
- літні канікули стартують з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.
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В Україні можуть запровадити довготривалі канікули
- У Міносвіти України раніше заявляли, що у регіонах можуть запровадити довготривалі канікули. Але тільки у разі потреби.
- Зокрема, якщо будуть перебої з електроенергією.
- У такому разі у кожній школі чи в кожному регіоні можуть ухвалити відповідне рішення і відправити учнів на такі канікули.