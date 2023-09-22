Тривалість та дати канікул школи можуть визначати самостійно. При цьому протягом навчального року діти мають відпочивати не менше 30 днів.

Важливо Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Коли канікули у школах Полтавщини

Так, попередньо учні на Полтавщині вчитимуться у межах І семестру з 1 вересня по 29 грудня 2023 року; у межах ІІ семестру – з 15 січня по 31 травня 2024 року.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, шо використовують викладачі школи.

В ОВА також визначили орієнтовні дати канікул:

восени учні відпочиватимуть з 23 жовтня по 29 жовтня 2023 року;

взимку підуть на канікули з 30 грудня 2023 року і повернуться на навчання 14 січня 2024 року;

весняні канікули триватимуть протягом 25 березня – 31 березня 2024 року;

літні канікули стартують з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.

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