Продолжительность и даты каникул школы могут определять самостоятельно. При этом в течение учебного года дети должны отдыхать не менее 30 дней.
Важно Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24
Когда каникулы в школах Полтавщины
Так, предварительно ученики в Полтавской области будут учиться в рамках I семестра с 1 сентября по 29 декабря 2023 года; в рамках ІІ семестра – с 15 января по 31 мая 2024 года.
В ОВА также определили ориентировочные даты каникул:
- осенью ученики будут отдыхать с 23 октября по 29 октября 2023 года;
- зимой пойдут на каникулы с 30 декабря 2023 и вернутся на учебу 14 января 2024;
- весенние каникулы будут длиться 25 марта – 31 марта 2024 года;
- летние каникулы стартуют со дня окончания учебного года по 31 августа 2024 года.
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В Украине могут ввести длительные каникулы
- В Минобразования Украины ранее заявляли, что в регионах могут ввести длительные каникулы. Но только в случае необходимости.
- В частности, если будут перебои с электроэнергией.
- В таком случае, в каждой школе или в каждом регионе могут принять соответствующее решение и отправить учеников на такие каникулы.