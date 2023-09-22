Продолжительность и даты каникул школы могут определять самостоятельно. При этом в течение учебного года дети должны отдыхать не менее 30 дней.

Важно Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24

Когда каникулы в школах Полтавщины

Так, предварительно ученики в Полтавской области будут учиться в рамках I семестра с 1 сентября по 29 декабря 2023 года; в рамках ІІ семестра – с 15 января по 31 мая 2024 года.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, которые используют преподаватели школы.

В ОВА также определили ориентировочные даты каникул:

осенью ученики будут отдыхать с 23 октября по 29 октября 2023 года;

зимой пойдут на каникулы с 30 декабря 2023 и вернутся на учебу 14 января 2024;

весенние каникулы будут длиться 25 марта – 31 марта 2024 года;

летние каникулы стартуют со дня окончания учебного года по 31 августа 2024 года.

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