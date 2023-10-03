Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України

У більшості регіонів України у 2023 році у школах запланували осінні канікули. Школярі відпочиватимуть від навчання або у жовтні, або у листопаді.

Усе залежить від регіону. Однак є міста, у яких не буде осінніх канікул у школах. Коли відбудуться осінні канікули у школах різних міст України у 2023 році, розповідає 24 Канал.

Важливо Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Хто встановлює дати шкільних канікул 2023 – 2024

Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2023 року і триватиме довше через війну – аж до 28 червня 2024 року. Міністерство освіти і науки України при цьому визначило лише початкову та кінцеву дату навчального року 2023 – 24. Чи відправляти учнів на канікули і коли це робити, визначає місцева влада та керівництво шкіл.

Так, кожен регіон України і навіть місто може мати власний графік осінніх шкільних канікул. Дати відпочинку учнів при цьому можуть змінювати через війну та проблеми в енергетичній сфері.

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Коли осінні канікули у школах України 2023

Київ

У столиці України школярі відпочиватимуть від навчання протягом 23 – 29 жовтня 2023 року.

Харків

У Харкові осінні канікули у школах також триватимуть упродовж 23 – 29 жовтня.

Дніпро

У Дніпрі ж учні підуть на відпочинок 30 жовтня і повернуться на навчання 7 листопада.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську осінніх шкільних канікул не буде.

Черкаси

Учні у Черкасах відпочиватимуть з 30 жовтня до 5 листопада.

Житомир

У Житомирі осінні канікули у школах запланували на період 21 – 29 жовтня.

Полтавщина

У школах Полтавської області учні також відпочиватимуть від навчання протягом 23 жовтня – 29 жовтня.