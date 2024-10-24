У КМДА назвали дати осінніх канікул у школах Києва

24 жовтня 2024, 16:45
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

КМДА

Учні у Києві у 2024 році підуть на осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.

На відпочинок столичні школярі підуть з понеділка, 28 жовтня. Про це повідомили у КМДА. 

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Коли осінні канікули у школах Києва у 2024 році 

Школярі у Києві відпочиватимуть від навчання до 3 листопада.

Для учнів під час канікул організують роботу гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів,
– уточнили у КМДА. 

Для вчителів натомість підготували вебінари з підвищення професійної майстерності, практики для підтримки ментального здоров'я та тренінги з домедичної підготовки.

Заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги,
– кажуть чиновники. 

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Коли будуть осінні канікули у школах України 

  • У межах навчального року 2024 – 2025 більшість шкіл в Україні запланувала осінні канікули.
  • Вони триватимуть здебільшого тиждень.
  • Дати осіннього відпочинку учнів можуть відрізнятися у різних містах України.
  • Коли будуть канікули восени у школах різних регіонів України, читайте за посиланням.