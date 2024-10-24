На відпочинок столичні школярі підуть з понеділка, 28 жовтня. Про це повідомили у КМДА.

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Коли осінні канікули у школах Києва у 2024 році

Школярі у Києві відпочиватимуть від навчання до 3 листопада.

Для учнів під час канікул організують роботу гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів,

– уточнили у КМДА.

Для вчителів натомість підготували вебінари з підвищення професійної майстерності, практики для підтримки ментального здоров'я та тренінги з домедичної підготовки.

Заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги,

– кажуть чиновники.

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Коли будуть осінні канікули у школах України