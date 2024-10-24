На відпочинок столичні школярі підуть з понеділка, 28 жовтня. Про це повідомили у КМДА.
Дивіться також Чи будуть осінні канікули у школах України у 2024 році
Коли осінні канікули у школах Києва у 2024 році
Школярі у Києві відпочиватимуть від навчання до 3 листопада.
Для учнів під час канікул організують роботу гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів,
– уточнили у КМДА.
Для вчителів натомість підготували вебінари з підвищення професійної майстерності, практики для підтримки ментального здоров'я та тренінги з домедичної підготовки.
Заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги,
– кажуть чиновники.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Коли будуть осінні канікули у школах України
- У межах навчального року 2024 – 2025 більшість шкіл в Україні запланувала осінні канікули.
- Вони триватимуть здебільшого тиждень.
- Дати осіннього відпочинку учнів можуть відрізнятися у різних містах України.
- Коли будуть канікули восени у школах різних регіонів України, читайте за посиланням.