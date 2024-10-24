На отдых столичные школьники пойдут с понедельника, 28 октября. Об этом сообщили в КГГА.

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Когда осенние каникулы в школах Киева в 2024 году

Школьники в Киеве будут отдыхать от учебы до 3 ноября.

Для учеников во время каникул организуют работу кружков и компенсаторные занятия по различным предметам,

– уточнили в КГГА.

Для учителей взамен подготовили вебинары по повышению профессионального мастерства, практики для поддержания ментального здоровья и тренинги по домедицинской подготовке.

Учреждения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги,

– говорят чиновники.

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Когда будут осенние каникулы в школах Украины