На отдых столичные школьники пойдут с понедельника, 28 октября. Об этом сообщили в КГГА.
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Когда осенние каникулы в школах Киева в 2024 году
Школьники в Киеве будут отдыхать от учебы до 3 ноября.
Для учеников во время каникул организуют работу кружков и компенсаторные занятия по различным предметам,
– уточнили в КГГА.
Для учителей взамен подготовили вебинары по повышению профессионального мастерства, практики для поддержания ментального здоровья и тренинги по домедицинской подготовке.
Учреждения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги,
– говорят чиновники.
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Когда будут осенние каникулы в школах Украины
- В рамках учебного года 2024 – 2025 большинство школ в Украине запланировали осенние каникулы.
- Они будут длиться в основном неделю.
- Даты осеннего отдыха учеников могут отличаться в разных городах Украины.
- Когда будут каникулы осенью в школах разных регионов Украины, читайте по ссылке.