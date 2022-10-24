Осінні канікули у Києві: коли учні відпочиватимуть від навчання
Джерело:КМДА
Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та атаками дронів-камікадзе. Ворог хоче залишити нашу державу без світла.
Ці атаки завдають значних збитків енергетичній системі. Це відповідно впливає і на навчання у закладах освіти України.
Важливо Осінні канікули у школах України 2022: у яких областях змінили дати
Коли учні підуть на осінні канікули у Києві
У 2022 році українські школярі мали відпочивати від навчання восени упродовж 24 – 30 жовтня. Однак атаки Росії змусили владу деяких областей переглянути ці графіки. У багатьох регіонах та містах нашої держави осінні канікули у школах переносять або взагалі скасовують.
У столиці України осінні канікули у школах почнуться в останній день жовтня.
Осінні канікули для школярів Києва почнуться 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно,
– повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Причин для їх перенесення, за словами чиновника, наразі немає.
До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах – з огляду на безпекову ситуацію. Дитсадки та гуртки під час канікул працюватимуть у тому форматі, у якому і зараз.
Читайте Загроза ударів: як вчитимуться учні та студенти на Київщині цього тижня
Як вчитимуться учні на Київщині
Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно.
Онлайн вчитимуться учні:
- дитсадків;
- шкіл;
- училищ;
- коледжів.
Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
Чи підуть школярі Київщини на канікули
Педагогічні ради також вирішили, що 99% шкіл області осінні канікули перенесуть на зиму, інформує Київська ОВА. Про інші зміни у навчанні чиновники обіцяють інформувати додатково.
До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.