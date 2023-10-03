Коли будуть осінні, зимові, весняні канікули 2023 – 24 у школах Дніпра
Джерело:Наше місто
Навчання у школах Дніпра у межах цього навчального року стартувало 1 вересня 2023 року. Діти навчатимуться до 30 травня 2024 року.
У межах цього навчального року передбачили також осінні, зимові та весняні канікули. Коли учні у Дніпрі відпочиватимуть від навчання, читайте далі.
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Коли канікули у школах Дніпра 2023 – 24
Заступниця начальника відділу навчальної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Людмила Кошман заявила, що дати відпочинку школярів обговорили із директорами шкіл міста.
- Восени учні у місті відпочиватимуть протягом 30 жовтня – 7 листопада 2023 року.
- Взимку канікули триватимуть два тижні з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року.
- Весняні канікули у школах Дніпра запланували на період з 25 по 31 березня 2024 року.
Однак чиновниця наголосила: дати канікул можуть змінюватися, адже може змінитися ситуація у країні.
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Чи будуть у школах України довготривалі канікули
- У школах України можуть запровадити довготривалі канікули, розповідали у Міносвіти.
- Однак це залежатиме від ситуації в енергетиці.
- Якщо будуть перебої з електроенергією, у кожній школі чи в кожному регіоні можуть ухвалити відповідне рішення і відправити учнів на великі канікули.