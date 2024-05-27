Коли у школах Києва розпочнуться літні канікули

Цього тижня у більшості шкіл Києва та області пролунає останній дзвоник. Учні прощатимуться цьогоріч зі школою здебільшого 31 травня.

Опісля школярі підуть на літні канікули. Дати початку різнитимуться лише у школах Київщини, зазначає Освіта 24.

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Коли стартують літні канікули у школах Києва

Так, в усіх школах української столиці останній дзвоник лунатиме 31 травня. 1 червня київські учні вже підуть на літні канікули.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначав: таке рішення ухвалили, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

Чиновник також додав, що для підготовки до НМТ школам рекомендували застосувати у травні для випускників і випускниць модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове – для поглиблення та систематизації знань з обраних ними предметів.

Видаватимуть документи про освіту учням з 31 травня.

Коли літні канікули у школах України 2024

У 2024 році останній дзвоник у школах України лунатиме здебільшого 31 травня.

Є регіони, де у учні почують його у червні.

А от літні канікули можуть стартувати навіть з 29 червня та тривати до 31 серпня 2024 року.

Протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.