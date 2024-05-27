Опісля школярі підуть на літні канікули. Дати початку різнитимуться лише у школах Київщини, зазначає Освіта 24.

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Коли стартують літні канікули у школах Києва

Так, в усіх школах української столиці останній дзвоник лунатиме 31 травня. 1 червня київські учні вже підуть на літні канікули.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначав: таке рішення ухвалили, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

Чиновник також додав, що для підготовки до НМТ школам рекомендували застосувати у травні для випускників і випускниць модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове – для поглиблення та систематизації знань з обраних ними предметів.

Видаватимуть документи про освіту учням з 31 травня.

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Коли літні канікули у школах України 2024