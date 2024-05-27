После этого школьники уйдут на летние каникулы. Даты начала будут отличаться только в школах Киевской области.

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Когда стартуют летние каникулы в школах Киева

Так, во всех школах украинской столицы последний звонок прозвучит 31 мая. 1 июня киевские ученики уже уйдут на летние каникулы.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отмечал: такое решение приняли, ведь в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

Чиновник также добавил, что для подготовки к НМТ школам рекомендовали применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое – для углубления и систематизации знаний по выбранным ими предметам.

Выдавать документы об образовании ученикам будут с 31 мая.

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Когда летние каникулы в школах Украины 2024