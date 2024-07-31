Школи можуть закінчувати навчальний рік не 30 червня, – МОН
Новий навчальний рік у школах України стартує на початку вересня 2024 року. Офіційно має завершитися 30 червня 2025 року.
Все ж дату завершення навчального року кожна школи може визначати самостійно. Це залежить від виконання навчальної програми.
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Коли закінчиться навчальний рік 2024 – 2025
Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів деталі.
Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня. А умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули,
– заявив він.
І додав: тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня.
Це означає, що школи можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо це їм потрібно,
– уточнив заступник очільника МОН.
Тож деякі школи можуть закінчити навчання раніше ніж 30 червня, якщо виконають програму достроково.
- Раніше ми інформували про те, що новий навчальний рік у школах України розпочнеться 2 вересня 2024 року та завершиться 30 червня 2025 року відповідно до рішення уряду.