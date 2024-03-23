На Івано-Франківщині учні йдуть на канікули через обстріли Росії

З 25 березня на Івано-Франківщині оголосили весняні канікули у школах. Відповідне рішення ухвалила влада області.

Адже в області долають наслідки масованого ракетного удару, який Росія завдала днями. Внаслідок атаки кілька закладів освіти залишились без теплопостачання.

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На Івано-Франківщині оголосили весняні канікули у школах

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже, що усі служби працювали у посиленому режимі.

І додала, що в Івано-Франківську встановили 2 мобільні пункти незламності.

Зимові канікули у школах Івано-Франківська тривали місяць

Зимові канікули у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська розпочалися 23 грудня 2023 року.

Діти не вчилися місяць взимку у межах цього навчального року.

На навчання у другому семестрі повернулися у кінці січня 2024 року.

Тож вони не мали йти відпочивати навесні, адже у межах навчального року канікули тривають не більше 30 днів.

Однак обстріли з боку ворога "скоригували" цей план.