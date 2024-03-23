Ведь в области преодолевают последствия массированного ракетного удара, который Россия нанесла на днях. В результате атаки несколько учебных заведений остались без теплоснабжения.

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На Ивано-Франковщине объявили весенние каникулы в школах

Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук говорит, что все службы работали в усиленном режиме.

И добавила, что в Ивано-Франковске установили 2 мобильные пункты несокрушимости.

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Зимние каникулы в школах Ивано-Франковска продолжались месяц