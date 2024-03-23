Адже в області долають наслідки масованого ракетного удару, який Росія завдала днями. Внаслідок атаки кілька закладів освіти залишились без теплопостачання.
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На Івано-Франківщині оголосили весняні канікули у школах
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже, що усі служби працювали у посиленому режимі.
І додала, що в Івано-Франківську встановили 2 мобільні пункти незламності.
Зимові канікули у школах Івано-Франківська тривали місяць
- Зимові канікули у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська розпочалися 23 грудня 2023 року.
- Діти не вчилися місяць взимку у межах цього навчального року.
- На навчання у другому семестрі повернулися у кінці січня 2024 року.
- Тож вони не мали йти відпочивати навесні, адже у межах навчального року канікули тривають не більше 30 днів.
- Однак обстріли з боку ворога "скоригували" цей план.