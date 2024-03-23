Адже в області долають наслідки масованого ракетного удару, який Росія завдала днями. Внаслідок атаки кілька закладів освіти залишились без теплопостачання.

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На Івано-Франківщині оголосили весняні канікули у школах

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже, що усі служби працювали у посиленому режимі.

І додала, що в Івано-Франківську встановили 2 мобільні пункти незламності.

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Зимові канікули у школах Івано-Франківська тривали місяць