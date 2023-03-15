Відомо, коли учні у Рівному підуть на весняні канікули

Весняні канікули у школах України мали би стартувати 27 березня і тривати до 2 квітня 2023 року. Все ж є школи, у яких погодили зміни у графіку відпочинку школярів.

У Рівному учні підуть на весняні канікули через тиждень. Про це поінформували в управлінні освіти міста.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Рівного

Так, весняні канікули у школах Рівного стартують 27 березня і завершаться 2 квітня.

Зауважимо, що весняний відпочинок школярів не відбуватиметься у всіх школах України відповідно до стандартного графіка. Дати канікул можуть різнитися навіть в межах одного міста.

Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули

Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.

Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.

Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.

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