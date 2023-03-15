Відомо, коли учні у Рівному підуть на весняні канікули
15 березня 2023, 14:44Читать новость на русском
Джерело:itvmg.com
Весняні канікули у школах України мали би стартувати 27 березня і тривати до 2 квітня 2023 року. Все ж є школи, у яких погодили зміни у графіку відпочинку школярів.
У Рівному учні підуть на весняні канікули через тиждень. Про це поінформували в управлінні освіти міста.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули у школах Рівного
Так, весняні канікули у школах Рівного стартують 27 березня і завершаться 2 квітня.
Зауважимо, що весняний відпочинок школярів не відбуватиметься у всіх школах України відповідно до стандартного графіка. Дати канікул можуть різнитися навіть в межах одного міста.Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.
Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.