Коли львівські школярі підуть на весняні канікули та скільки відпочиватимуть

Весняні канікули у школах Львова триватимуть тиждень. Учні відпочиватимуть у період з 20 березня до 9 квітня.

Про це повідомив очільник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

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Коли весняні канікули у школах Львова

Так, чиновник уточнив, що весняний відпочинок від навчання львівських школярів припадає на період двох останніх тижнів березня та першого тижня квітня.

Кожна школа визначає для себе самостійно. Як зазвичай, канікули триватимуть тиждень,

– повідомив Закалюк.

У ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса, ліцеї "Просвіта" та ліцеї "Оріяна" учні підуть на весняні канікули 27 березня і відпочиватимуть до 2 квітня. Відповідні рішення погодили на педагогічних радах закладів освіти.

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