Коли школярі Києва йдуть на весняні канікули
Джерело:КМДА
Учні у Києві підуть на весняні канікули 27 березня. Їхній відпочинок від навчання триватиме до 3 квітня.
Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. При цьому згадав про рекомендовану структуру навчального року.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули у школах Києва
Так, весняні канікули у школах столиці, за словами чиновника, стартують 27 березня. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог.
Все ж під час канікул у школах працюватимуть "консультативні групи", гуртки, відбуватимуться індивідуальні заняття, консультації та спортивні секції.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Садочки у цей час працюватимуть у звичному форматі.
Читайте Коли львівські школярі підуть на весняні канікули та скільки відпочиватимуть
Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.