Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. При цьому згадав про рекомендовану структуру навчального року.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Києва

Так, весняні канікули у школах столиці, за словами чиновника, стартують 27 березня. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог.

Все ж під час канікул у школах працюватимуть "консультативні групи", гуртки, відбуватимуться індивідуальні заняття, консультації та спортивні секції.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Садочки у цей час працюватимуть у звичному форматі.

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Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули