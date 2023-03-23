Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. При цьому згадав про рекомендовану структуру навчального року.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули у школах Києва
Так, весняні канікули у школах столиці, за словами чиновника, стартують 27 березня. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог.
Все ж під час канікул у школах працюватимуть "консультативні групи", гуртки, відбуватимуться індивідуальні заняття, консультації та спортивні секції.
Садочки у цей час працюватимуть у звичному форматі.
Читайте Коли львівські школярі підуть на весняні канікули та скільки відпочиватимуть
Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.