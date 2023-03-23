Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. При этом упомянул о рекомендованной структуре учебного года.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Киева
Так, весенние каникулы в школах столицы, по словам чиновника, стартуют 27 марта. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности.
Все же во время каникул в школах будут работать "консультативные группы", кружки, будут проходить индивидуальные занятия, консультации и спортивные секции.
Садочки в это время будут работать в обычном формате.
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Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от обучения весной.