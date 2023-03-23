Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. При этом упомянул о рекомендованной структуре учебного года.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Киева

Так, весенние каникулы в школах столицы, по словам чиновника, стартуют 27 марта. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности.

Все же во время каникул в школах будут работать "консультативные группы", кружки, будут проходить индивидуальные занятия, консультации и спортивные секции.

Садочки в это время будут работать в обычном формате.

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Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы

  • Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
  • Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
  • Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от обучения весной.