Коли учні у Дніпрі повернуться із зимових канікул на навчання

2 січня 2024, 20:58
Читать новость на русском

Більшість українських школярів перебуває зараз на зимових канікулах. На навчання діти у різних регіонах нашої держави повернуться у різні дати.

Усе тому, що школи можуть самостійно визначати дати відпочинку учнів. Головне, аби він у межах року не перевищував 30 днів. 

Дивіться також Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та області

Коли закінчаться зимові канікули у школах Дніпра 2024 

Школярі у Дніпрі також ще перебувають на зимових канікулах. Вони стартували 23 грудня 2023 року.

Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року. Повернуться на навчання відповідно 8 січня. 

До слова, протягом того часу, коли школярі не вчаться, міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури пропонують низку заходів для дітей.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Скільки тривають зимові канікули у школах України

  • Цієї зими школярі у різних регіонах нашої держави відпочивають від навчання не в один час. 
  • Дати канікул різняться залежно від регіону. 
  • Так, у межах цього навчального року кожна школа має права сама вирішувати, коли відправляти учнів на канікули.
  • Здебільшого учні цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.
  • Тривалість зимових канікул залежить від того, чи відпочивали діти восени. 
Автор: Марія Волошин