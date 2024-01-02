Коли учні у Дніпрі повернуться із зимових канікул на навчання
2 січня 2024, 20:58Читать новость на русском
Більшість українських школярів перебуває зараз на зимових канікулах. На навчання діти у різних регіонах нашої держави повернуться у різні дати.
Усе тому, що школи можуть самостійно визначати дати відпочинку учнів. Головне, аби він у межах року не перевищував 30 днів.
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Коли закінчаться зимові канікули у школах Дніпра 2024
Школярі у Дніпрі також ще перебувають на зимових канікулах. Вони стартували 23 грудня 2023 року.
Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року. Повернуться на навчання відповідно 8 січня.
До слова, протягом того часу, коли школярі не вчаться, міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури пропонують низку заходів для дітей.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Скільки тривають зимові канікули у школах України
- Цієї зими школярі у різних регіонах нашої держави відпочивають від навчання не в один час.
- Дати канікул різняться залежно від регіону.
- Так, у межах цього навчального року кожна школа має права сама вирішувати, коли відправляти учнів на канікули.
- Здебільшого учні цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.
- Тривалість зимових канікул залежить від того, чи відпочивали діти восени.