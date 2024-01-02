Коли учні у Дніпрі повернуться із зимових канікул на навчання

Більшість українських школярів перебуває зараз на зимових канікулах. На навчання діти у різних регіонах нашої держави повернуться у різні дати.

Усе тому, що школи можуть самостійно визначати дати відпочинку учнів. Головне, аби він у межах року не перевищував 30 днів.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Дніпра 2024

Школярі у Дніпрі також ще перебувають на зимових канікулах. Вони стартували 23 грудня 2023 року.

Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року. Повернуться на навчання відповідно 8 січня.

До слова, протягом того часу, коли школярі не вчаться, міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури пропонують низку заходів для дітей.

Скільки тривають зимові канікули у школах України

Цієї зими школярі у різних регіонах нашої держави відпочивають від навчання не в один час.

Дати канікул різняться залежно від регіону.

Так, у межах цього навчального року кожна школа має права сама вирішувати, коли відправляти учнів на канікули.

Здебільшого учні цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.

Тривалість зимових канікул залежить від того, чи відпочивали діти восени.