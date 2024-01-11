Тривають місяць: коли закінчаться зимові канікули у школах Івано-Франківська та Мукачева

Більшість учнів в Україні вже повернулася на навчання після зимових канікул. Другий семестр для них розпочався 8 січня 2024 року.

Здебільшого цієї зими школярі в Україні відпочивають два або три тижні. Однак в окремих містах діти можуть не вчитися аж місяць, зазначає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Івано-Франківська

Зимові канікули у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська розпочалися 23 грудня 2023 року.

Діти не вчитимуться до 26 січня 2024 року.

Коли учні у Мукачеві повернуться на навчання

Канікули у школах Мукачева також триватимуть місяць.

Учні пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 21 січня 2024 року.

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