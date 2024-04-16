Коли закінчиться навчальний рік і будуть літні канікули у школах Запоріжжя

Цей навчальний рік у закладах освіти Запоріжжя триватиме до першого липня. Далі стартують літні канікули.

Про це повідомила очільниця Центрального відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Вікторія Кінебас під час інспекції одного зі шкільних укриттів.

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Чиновниця розповіла, що освітній процес завершується з 1 липня. Так, у червні ще триватимуть і консультативні заняття, і уроки.

Проводиться робота над надолуженням освітніх втрат, тому що ми розуміємо, що і дистанційна форма навчання, і повітряні тривоги не надавали можливості проводити уроки стовідсотково,

– зазначила Кінебас.

Раніше очільник військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомляв, що на облаштування безпечних сховищ у школах регіону мають виділити рекордну суму – пів мільярда гривень. Наразі лише 50 шкіл повноцінно обладнані укриттями.

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