Коли закінчиться навчальний рік і будуть літні канікули у школах Запоріжжя
Джерело:Акцент
Цей навчальний рік у закладах освіти Запоріжжя триватиме до першого липня. Далі стартують літні канікули.
Про це повідомила очільниця Центрального відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Вікторія Кінебас під час інспекції одного зі шкільних укриттів.
Дивіться також Коли будуть літні канікули у школах України у 2024 році
Коли будуть літні канікули у школах Запоріжжя
Чиновниця розповіла, що освітній процес завершується з 1 липня. Так, у червні ще триватимуть і консультативні заняття, і уроки.
Проводиться робота над надолуженням освітніх втрат, тому що ми розуміємо, що і дистанційна форма навчання, і повітряні тривоги не надавали можливості проводити уроки стовідсотково,
– зазначила Кінебас.
Раніше очільник військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомляв, що на облаштування безпечних сховищ у школах регіону мають виділити рекордну суму – пів мільярда гривень. Наразі лише 50 шкіл повноцінно обладнані укриттями.
Дивіться також Частину шкіл на Запоріжжі переведуть на змішаний формат навчання
Частину шкіл на Запоріжжі переведуть на змішаний формат навчання
- Іван Федоров також повідомляв, що учнів 24 шкіл у Запорізькій області повертають на змішаний формат навчання.
- Рішення ухвалили на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами в області.
- Змішаний формат навчання діятиме у школах обласного центру.
- Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.