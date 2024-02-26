Навчальний рік у школах Дніпра триватиме до кінця травня. А вже 1 червня учні підуть на літні канікули.

Довше навчатимуться тільки учні випускних класів. Усе тому, що вони готуватимуться до складання національного мультипредметного тесту.

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Коли закінчиться навчальний рік у школах Дніпра

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради заявили, що навчальний рік має тривати не менше 175 днів.

Ми могли б продовжити навчатися у червні, якби були довготривалі блекаути чи карантини, але обійшлось,

– повідомили чиновники.

І уточнили, хто усі школярі, окрім одинадцятикласників, попередньо підуть на літні канікули першого червня.

Коли закінчиться навчальний рік 2023/2024 у школах України

Навчальний рік 2023/2024 в Україні стартував 1 вересня 2023 року.

Завершиться 28 червня 2024 року.

Все ж структуру й тривалість навчального року визначає педагогічна рада школи з урахуванням особливостей.

Тривалість канікул у школах у межах навчального року не може становити менше ніж 30 днів.

Так, школа самостійно визначає тривалість навчального року, зокрема дату його закінчення. Також – дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника тощо.