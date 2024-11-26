Коли будуть зимові канікули у школах України

Цей навчальний рік в українських школах стартував 2 вересня 2024 року. Здобуватимуть освіту учні до 30 червня 2025 року офіційно.

У межах навчального року школярі також підуть на канікули. Коли вони відпочиватимуть взимку, розповідає 24 Канал.

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Чи будуть зимові канікули у школах України

У межах цього навчального року педагогічні ради шкіл самі можуть встановлювати дати канікул. Відповідні норми містять особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану, погоджені МОН.

На місцях повинні враховувати безпекові та погодні умови у регіоні. Тож дати відпочинку учнів від навчання можуть зміщувати.

У межах цього навчального року зимові канікули у школах України запланували.

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Коли будуть зимові канікули у школах

Тривалість відпочинку учнів взимку також може відрізнятися залежно від регіону чи навіть міста. Річ у тому, що школи у межах навчального року 2024 – 2025 могли не організовувати для дітей канікули восени, а перенести їх на зиму.

Тож частина учнів може відпочивати протягом двох тижнів, а частина – протягом місяця.

До прикладу, у Києві зимові канікули запланували провести з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.

Учні перших класів у столиці нашої держави матимуть ще й додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

У Кропивницькому зимові канікули триватимуть місяць, адже школи відмовилися від проведення осінніх. Більшість учнів піде на відпочинок 13 грудня.

У школах Львова зимові канікули мають стартувати напередодні Різдва – 21 грудня.

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