Коли учні у Дніпрі підуть на зимові канікули

20 листопада 2023, 12:21
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Джерело:

Наше місто

У школах Дніпра запланували зимові канікули у межах цього навчального року. Діти відпочиватимуть від навчання два тижні. 

Зимовий відпочинок стартує у другій половині грудня. Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра, читайте далі. 

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Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра 

У Дніпровській міськраді раніше розповідали, що школярі підуть на зимовий відпочинок 23 грудня 2023 року. Відпочиватимуть від навчання до 7 січня 2024 року.

Зауважимо, що восени школярі у місті також ходили на канікули. Вони відпочивали упродовж 30 жовтня – 7 листопада 2023 року.

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Весною у школах Дніпра теж будуть канікули. Триватимуть тиждень.

Все ж, як зауважили у Дніпровській міськраді, дати канікул можуть змінити, якщо цього вимагатиме безпекова чи енергетична ситуація. 

Додамо також, що цей навчальний рік у школах Дніпра триватиме до 30 травня 2024 року.

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Коли будуть зимові канікули у школах України

  • У більшості регіонів України будуть зимові канікули у школах. 
  • Навчальні заклади при цьому самі можуть складати графіки відпочинку учнів. 
  • Все ж цієї зими діти відпочиватимуть здебільшого протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
  • В окремих школах канікули можуть тривати навіть місяць. 
Автор: Марія Волошин