Коли учні у Дніпрі підуть на зимові канікули

У школах Дніпра запланували зимові канікули у межах цього навчального року. Діти відпочиватимуть від навчання два тижні.

Зимовий відпочинок стартує у другій половині грудня. Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра, читайте далі.

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Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра

У Дніпровській міськраді раніше розповідали, що школярі підуть на зимовий відпочинок 23 грудня 2023 року. Відпочиватимуть від навчання до 7 січня 2024 року.

Зауважимо, що восени школярі у місті також ходили на канікули. Вони відпочивали упродовж 30 жовтня – 7 листопада 2023 року.

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Весною у школах Дніпра теж будуть канікули. Триватимуть тиждень.

Все ж, як зауважили у Дніпровській міськраді, дати канікул можуть змінити, якщо цього вимагатиме безпекова чи енергетична ситуація.

Додамо також, що цей навчальний рік у школах Дніпра триватиме до 30 травня 2024 року.

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Коли будуть зимові канікули у школах України